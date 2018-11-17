Узбекистан занял первое место по росту потребительских цен на территории бывшего СССР

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Украина заняли первые места по росту потребительских цен на территории бывшего СССР. На третьем месте и четвёртом местах Таджикистан и Беларусь, сообщают белорусские СМИ, со ссылкой на анализ данных статистики.

На первых местах по росту потребительских цен на территории бывшего СССР в январе-октябре 2018 года Узбекистан (9,5%), Украина (7,4%) и Таджикистан (4,5%). По итогам 10 месяцев цены в Белоруссии увеличились на 4,2%, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

Ниже инфляция была в Эстонии (4,1%), Казахстане (3,7%), Латвии (3,1%), России (2,9%), Литве (2,7%), Грузии (0,4%) и Азербайджане (0,2%).

В Армении цены снизились на 0,7%, в Кыргызстане - на 0,9%. В Туркменистане опубликованы данные только за первое полугодие (рост цен на 8,9%), в Молдове - изменений нет.

В октябре в Беларуси цены повысились на 0,5%. Такой же показатель зафиксирован в Эстонии. Это шестое место после Украины (1,7%), Узбекистана (1,3%), Латвии, Таджикистана (по 0,7%) и Литвы (0,6%). Далее: Казахстан, Молдова, Россия (по 0,4%), Грузия, Кыргызстан (по 0,3%), Азербайджан (0,2%) и Армения (0,1%).