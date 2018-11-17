В Таджикистане запустили Рогунскую ГЭС. Что дальше?

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане был запущен первый генератор Рогунской ГЭС, против строительства которой выступал не только Узбекистан. Президент Рахмон рад успеху. Но каковы перспективы Рогуна? Об этом высказались эксперты в материале "Немецкой волны" (DW).



16 ноября, когда в Таджикистане отмечают День президента, Эмомали Рахмон в присутствии иностранных гостей и перед объективами телекамер торжественно открыл Рогунскую ГЭС, точнее запустил ее первый агрегат. По всей стране в честь этого события проходят торжественные мероприятия, а сам президент может теперь утверждать, что, несмотря на многочисленные препятствия, все же сумел осуществить прорыв в сфере гидроэнергетики.

Ведь по замыслу Рахмона, Рогунская ГЭС должна стать самой крупной в регионе: плотина на Вахше, согласно плану Душанбе, достигнет 335 метров, а электроэнергией Таджикистан не только обеспечит сам себя, но и будет поставлять ее в Афганистан, Пакистан, Индию. Препятствия для возведения Рогуна были довольно серьезные. Его строительство начали еще в советские времена, и уже тогда оно считалось спорным и рискованным, а в 1990-е годы и вовсе было заморожено.

Упрямый Каримов, упорный Рахмон и народный займ

Но Эмомали Рахмон, укрепившись во власти, решил во что бы то ни стало возвести ГЭС. Поиски партнеров оказались довольно сложными. Так, после долгих переговоров столь высокую плотину не стал финансировать Всемирный банк и другие финансовые институты. При этом они учитывали возражения, звучавшие из стран так называемого "низовья рек" - в первую очередь, из Узбекистана, руководство которого в годы правления там Ислама Каримова при слове "Рогун" порой начинало грозить оружием Эмомали Рахмону.

"Низовье" опасалось экологической катастрофы, если вдруг что-то произойдет с гигантской плотиной в результате землетрясения или иного ЧП, а также глубокой зависимости в столь чувствительном для региона вопросе водопользования от Душанбе, который обретет мощный рычаг управления трансграничным водостоком. Однако таджикские власти нашли способы "занять" деньги, устроив, к примеру, принудительную продажу акций "Рогунской ГЭС" собственному населению, а также беря займы за рубежом, и запустить проект.

Впрочем, как говорит сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment), Рогун в качестве самой большой ГЭС в мире - это для Душанбе конечная цель проекта, но пока нет никаких указаний на то, когда эта цель может быть достигнута. "Эмомали Рахмон фактически этот проект объявил своим личным делом. Он постоянно посещал стройку и контролировал ее. Поэтому и запуск первого агрегата был назначен на День президента - это действительно его день. Для того, чтобы успеть к этому дню, потребовались дополнительные деньги и дополнительная рабочая сила. Но то, что торжественно открыто 16 ноября, - это один из шести генераторов, агрегатов, то есть, формально, шестая часть запланированного проекта", - говорит немецкий эксперт.

Рогунская ГЭС: экономика или политика

"При этом, насколько я понимаю, этот агрегат запущен далеко не на проектную мощность - вода в водохранилище имеется, чтобы его запустить, но ее недостаточно, чтобы он заработал как следует. То есть, это самый первый шаг к цели, намеченной Рахмоном, но этот шаг сделан, хотя еще пять-шесть лет назад эксперты относились к этому с большим скепсисом", - поясняет она в интервью DW.

В российских СМИ о трудностях с финансированием проекта, возникавших в Душанбе, сообщалось постоянно и вплоть до самого запуска первого агрегата, напоминает координатор Объединенной евразийской экспертной сети Jeen Наталья Харитонова.

По ее словам, планы строить крупные ГЭС есть не только у Таджикистана, но и у Казахстана, и у Киргизии, однако проект Рогуна "был не только экономическим, но и политическим любимым детищем Эмомали Рахмона, где в качестве плотины используется скала, а в этой скале требуется расположить машинные залы". Оценочная стоимость такого объекта - почти четыре миллиарда долларов. При этом, продолжает Наталья Харитонова, зарубежные эксперты считают энергосистему Таджикистана пока не совсем готовой принять и распределить те мощности электроэнергии, которую - опять же согласно идеальному плану, сможет производить ГЭС - а это около трех с половиной гигаватт.

Высокая плотина в долгом ящике

"Впрочем, эксперты исходят из того, что о таких величинах: и по высоте плотины, и по мощности пока, в принципе, говорить рано, поскольку и сумма для продолжения проекта собрана далеко не достаточная, и воды в водохранилище для этой ГЭС мало для полноценного запуска даже одного агрегата, уже не говоря о том, что пока не ясно, как отразится наполнение этого водохранилища на Нурекском водохранилище, которое обеспечивает Нурекскую ГЭС. План поставлять энергию в Пакистан и Индию через Афганистан, учитывая нынешнюю ситуацию в этой стране - тоже пока иллюзорен. То есть речь идет, как минимум, о нескольких годах работы при благоприятных обстоятельствах, а за это время, может быть, Таджикистану помогут развить электросеть", - указывает эксперт Jeen.

По крайней мере, на днях появилось сообщение о том, что Азиатский банк развития (АБР) выделит Душанбе грант на 35 миллионов долларов на восстановление связи Таджикистана с некогда объединявшей республики Центральной Азии системой ЦАЭС через Узбекистан, продолжает она. "Сам Узбекистан, нуждающийся в источниках энергии для совершения модернизационного скачка, мог бы брать киловатты у Таджикистана, но у меня нет информации о том, чтобы Ташкент вел переговоры с Душанбе об использовании энергии Рогуна. Пока Ташкент собрался строить свою АЭС, но хотя бы не препятствует планам Эмомали Рахмона открыто", - подчеркивает Наталья Харитонова. Действительно, на церемонию запуска первого агрегата ГЭС, судя по информации в местных СМИ, приехал министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, а это серьезный символический акт со стороны нового узбекского руководства.

Согласен ли Ташкент с проектом большого Рогуна?

Впрочем, Беате Эшмент исходит из того, что вряд ли со времен Ислама Каримова оценка Ташкентом этого проекта сильно поменялась. "Я не думаю, что в Узбекистане в восторге от возведения огромной плотины на территории соседней страны. Но если Каримов, услышав про план Душанбе достроить Рогунскую ГЭС, сразу пошел на конфронтацию, то Шавкат Мирзиёев наоборот выражает готовность советоваться и даже помогать соседу. И, таким образом, оказывать влияние на ситуацию в Таджикистане, тем самым обеспечивая свои интересы, связанные с водной безопасностью. Это я считаю верной позицией", - утверждает эксперт.

"В Узбекистане видят, что Таджикистан становится все более нестабильным. А электроэнергия - один из тех важных факторов, благодаря которым население имеет или не имеет сносные условия существования, так что если эта ГЭС заработает, то государство в длительной перспективе получит шанс хоть немного поправить свои дела. Это соображение может играть определенную роль в стратегическом планировании нового руководства Узбекистана, что не отменяет нежелания видеть "большой Рогун", каким этот проект представляет себе Эмомали Рахмон", - рассуждает собеседница DW.

С другой стороны, продолжает она, и для властей в Душанбе в нынешней ситуации очень на руку дать позитивный сигнал и населению страны, и соседним странам о том, что Таджикистан развивается и намеченные планы осуществляются. "При этом, я пока не встречала подтверждений того, что Узбекистан что-то готов вложить в Рогун. Хотя Душанбе потребуется столько денег для продолжения проекта, что Узбекистану еще представится возможность при желании сделать свой взнос в него", - предполагает сотрудница ZOiS.