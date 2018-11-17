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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане легковушка столкнулась с Камазом: погибла женщина

CA-NEWS (UZ) - ДПТ, в результате которого погибла молодая женщина произошло в Сардобинском районе Сырдарьинской области, сообщает МВД республики.

14 ноября текущего года в Сардобинском районе Сырдарьинской области водитель, управляя автомобилем марки «Ласетти» совершил ДТП, столкнувшись с впереди ехавшим грузовым автомобилем марки «Камаз-532215».

В результате аварии водитель «Ласетти» и 5 пассажиров (двое из них мать и дитя) получив травмы были госпитализированы, но не смотря на оказанную медицинскую помощь мать двухлетней девочки, скончалась.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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