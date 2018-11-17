Президент Шавкат Мирзиёев посетил Нукусский гарнизон

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистанf, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа, где ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На территории гарнизона осуществлена капитальная реконструкция, в том числе казарменного и учебного корпусов воинской части, детского сада, школы и домов в военном городке. Построены футбольная, теннисная, волейбольная площадки.

В распоряжении военнослужащих имеется оснащенная современными информационными средствами библиотека с богатым книжным фондом. Здесь военные могут проводить встречи с известными писателями и поэтами по видеоконференцсвязи.

Президент понаблюдал за занятиями по различным направлениям военного дела, побеседовал с молодежью.

"Мы создаем все условия, чтобы военнослужащие были гармонично развитыми и физически, и интеллектуально. Поэтому вы должны проводить время с пользой, читать книги, получать глубокие знания, тщательно овладевать информационными технологиями и иностранными языками, подавать пример молодежи. Ведь молодежь - наша опора и надежда", - сказал президент.