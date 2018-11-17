В 2019 году в Казани откроется Генконсульство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в столице Татарстана начнет работу в начале следующего года. Об этом сообщил генконсул страны в Казани Фариддин Насриев. Он был назначен на эту должность в конце октября этого года, сообщают казанские СМИ.

Накануне, 16 ноября, в Казани прошла презентация Узбекистана, как туристического маршрута. Координатор туристического проекта от посольства союзного государства Алишер Усманов поделился о ходе подготовки открытия с корреспондентом "КП-Казань»: «Пока нет конкретной даты. Началась подготовка к открытию, в ближайшее время будет определено место. Все происходит в короткие сроки. Например, об открытии Генконсульства в Екатеринбурге, я узнал всего за несколько дней".

Напомним, что в августе 2017 года Глава Правительства России Дмитрий Медведев рассмотрел предложение об открытии Генконсульства Узбекистана в Казани. Тогда властям Татарстана он рекомендовал выделить для этого служебное и жилое помещение.