ВБ: Рогунская ГЭС может стать толчком для значительного прогресса в развитии Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер 16 ноября присутствовал на церемонии запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, и назвал ее важной вехой для энергетического сектора Таджикистана.

Он убежден, что Рогунская ГЭС, если она будет включена в общую программу реформ и целесообразную макро фискальную структуру, способна обеспечить более высокий уровень благосостояния и процветания для народа Таджикистана, отмечается в распространенном сообщении представительства ВБ в Таджикистане.

"Рогунская ГЭС способна стать источником столь необходимой, недорогой, возобновляемой и надежной электроэнергии для населения Таджикистана. Рогун также может стать важным источником экспорта электроэнергии, доходы от которого поможет финансировать другие важные инвестиции в человеческий капитал, что в свою очередь поможет преобразовать экономику Таджикистана и заложить основу для процветающего будущего", - заявил вице-президент Всемирного банка.

Несмотря на то, что Всемирный банк не является финансирующей стороной инвестиционного проекта Рогунской ГЭС, банк профинансировал оценочные исследования по данному проекту, которые были завершены в 2014 году.

Результаты исследований показали, что Рогун может направить Таджикистан по пути инклюзивного и устойчивого роста. Он способен стать основой для расширения регионального рынка энергетики, охватывающего Центральную, Южную и Восточную Азию, содействуя сотрудничеству между соседними странами по жизненно важным региональным вопросам, таким как управление водными ресурсами на уровне всего бассейна Амударьи, отмечается в сообщении.

Кроме того, исследования показали, что гидроэлектростанция, после завершения её строительства, располагает потенциалом для повышения безопасности вдоль всего каскада реки Вахш и, посредством защиты от седиментации, продлит предполагаемый срок эксплуатации Нурекской ГЭС примерно на сто лет.

На фоне сложностей в обеспечении электроэнергией, в частности в холодные зимние месяцы, энергетический сектор Таджикистана был и остается приоритетным направлением деятельности Всемирного банка в стране, отмечено в сообщении.

"Наши текущие инвестиции в этот сектор составляют 415 миллионов долларов США. Мы поддерживаем усилия Таджикистана по таким направлениям как реабилитация Нурекской ГЭС; расширение потенциала и возможностей страны экспортировать летние излишки электроэнергии на рынки соседних стран в Южной Азии посредством проекта CASA-1000; и проведение более масштабных реформ в энергетическом секторе. Во взаимодействии, эти усилия нацелены на обеспечение устойчивости сектора, устранение сезонного лимита и обеспечения стабильного электроснабжения населению и предприятиям", - отметил Сирил Мюллер..

Всемирный банк в течении 25 лет предоставил Таджикистану более 1,4 миллиардов долларов США в виде грантов Международной ассоциации развития (МАР), кредитов на особо льготных условиях и средств целевых фондов.