ЦРУ установило заказчика убийства Джамаля Хашогги, - The Washington Post

CA-NEWS (CA) - ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, пишет Washington Post.

По данным источников, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников информации, в том числе перехваченный звонок Хашогги, сделанный послом королевства в США братом наследного принца Халидом бин Салманом.

Как сообщается, дипломат заверил Хашогги в том, что журналисту ничего не угрожает при посещении посольства королевства в Стамбуле. Источники отметили, что хотя нет данных о том, что брат наследного принца знал о предстоящем убийстве журналиста, звонок был сделан по просьбе Мухаммеда бен Салмана.

Собеседники издания отмечают, что в пользу причастности наследного принца также говорит его высокое положение — в последнее время он является фактическим руководителем страны, передает РИА Новости.

"Общепринятая позиция в том, что это (убийство) не могло произойти без того, чтобы он (принц) знал об этом или был причастен", — цитирует издание один из источников, знакомый с точкой зрения ЦРУ, которую также разделяют несколько европейских государств.

Посол Саудовской Аравии в своем Twitter опроверг информацию газеты, заявив, что никогда не разговаривал с Хашогги по телефону.

"Как мы заявили Washington Post, последний контакт, который у меня был с господином Хашогги, состоялся 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и, конечно, никогда не предлагал поехать в Турцию по какой-либо причине. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию, касающуюся этих претензий", — написал посол.

Аналитики ЦРУ считают маловероятным, что скандал с Хашогги поставит под угрозу статус Мухаммеда бен Салмана в королевстве.

Газета пишет, что разведка проинформировала о своих выводах Дональда Трампа, однако он сохраняет скептическую позицию по утверждениям об участии в инциденте наследного принца. Согласно источникам, Трамп также разочарован тем, что ЦРУ и госдепартамент до сих пор не смогли выяснить, где находится тело журналиста.

Издание отмечает, что глава государства заявил своим советникам в Белом доме, что выступает за сохранение у власти наследного принца, чтобы иметь возможность противодействовать в регионе Ирану. Кроме того, Трамп не хочет, чтобы ситуация с Хашогги повлияла на нефтедобычу в королевстве.

Джамаль Хашогги, который работал обозревателем Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции второго октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашогги мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашогги задержан 21 человек.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашогги было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.