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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 74

CA-NEWS (CA) - Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 63 до 71 человека. Об этом сообщил в пятницу шериф Бьютта Кори Хонеа на пресс-конференции. Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило уже 74, передает ТАСС.

По словам Хонеа, за минувшие сутки в округе Бьютт "были обнаружены тела еще восьми человек". Таким образом, число погибших на севере штата "составляет к настоящему моменту 71", отметил он. Трансляцию пресс-конференции вел местный филиал телеканала ABC.

При этом число пропавших без вести возросло с примерно 630 до более чем 1 тыс. Власти поясняли, однако, что эти сведения не слишком точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 566 кв. км, он локализован на 40%. Уничтожены более 11,8 тыс. строений, включая 9,7 тыс. жилых домов. Как ранее сообщали власти, еще три человека погибли в результате другого пожара на юге штата.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

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