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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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CNN выиграл у администрации Трампа в суде по иску о пропуске журналиста

CA-NEWS (CA) - Суд округа Колумбия в США счел нарушением первой и пятой поправок к Конституции лишение аккредитации в Белый дом журналиста телеканала CNN Джима Акосты и постановил восстановить его пропуск, передает CNN. Пропуск был аннулирован после инцидента во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в начале ноября, сообщает РБК.

В первой поправке говорится в том числе о свободе слова и СМИ, а в пятой — о праве гражданина на надлежащее судебное разбирательство. Федеральный судья Тимоти Келли подчеркнул, что аккредитацию Акосты отозвали без проведения необходимых юридических процедур.

7 ноября Акоста попытался задать президенту США сразу несколько вопросов на пресс-конференции, однако тот не ответил на все. Сотрудница Белого дома Сара Хакаби попробовала забрать у Акосты микрофон, но он его не отдал и продолжил задавать вопросы президенту.

«CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN. Как вы обращались с Сарой Хакаби — это ужасно, и то, что вы делаете с другими людьми — это ужасно», — сказал после этого Трамп.

Позже пропуск журналиста в Белый дом аннулировали, а телеканал CNN подал в суд на Трампа и его помощников.

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