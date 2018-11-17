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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Казахстан согласовали план по предотвращению загрязнения реки Урал

CA-NEWS (KZ) - Первое заседание казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал прошло в Москве 15 — 16 ноября.

Сопредседателями на этой встрече были вице-министр природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов и замминистра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай. В заседании приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, депутаты, ученые и представители общественности двух стран.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, стороны обсудили текущее состояние, а также перспективы развития экосистемы бассейна реки Урал и пришли к мнению, что обсуждаемая проблема имеет значение не только для Казахстана и России, но и для всего Евразийского субрегиона.

По итогам заседания были приняты положения о совместной комиссии и план мероприятий «По улучшению экосистемы бассейна и предотвращению трансграничного загрязнения реки Урал». Стороны договорились, что следующее заседание комиссии состоится в 2019 году в Казахстане.

Встречу провели в рамках реализации «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сохранении экосистемы бассейна реки Урал», принятого 5 октября 2016 года в Астане в ходе Форума межрегионального и приграничного сотрудничества.

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