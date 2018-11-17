Бывший инвестор Анатол Стати пытается наложить взыскания на активы Казахстана в Вашингтоне

CA-NEWS (KZ) - Продолжаются судебные разбирательства республики Казахстан и ее бывшего иностранного инвестора Анатола Стати. Сейчас Анатол и Габриель Стати пытаются наложить взыскания на активы Казахстана в Вашингтоне.

Юристы, нанятые Астаной, пытаются оспорить решение суда, уже вставшего на сторону молдавского предпринимателя, в других инстанциях. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Казахстана.

23 марта 2018 года Окружной суд по Округу Колумбия, США, вынес решение на иск, поданный Анатолием Стати, Габриелем Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (совместно именуемые «Стати»), о признании Арбитражного решения.

Республика Казахстан незамедлительно обжаловала это решение в Апелляционном суде Соединенных штатов, поскольку, среди прочего, Казахстану не была предоставлена возможность представить свой довод о том, что Стати получили Арбитражное решение через масштабную мошенническую схему. Такое мошенничество не допускает признания Арбитражного решения на территории США. Слушания по апелляции назначены на 28 ноября 2018 года, отмечается в сообщении министерства.

Конфликт властей Казахстана с молдавским бизнесменом Анатолом Стати, который работал в нефтегазовом секторе республики, длится уже 10 лет. Судебные процессы в рамках «дела Стати» идут в разных странах с переменным успехом.

Стати обвиняет Астану в рейдерском захвате своей собственности и потребовал возмещения убытков в размере $ 4 млрд.