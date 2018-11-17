Пашинян намерен обратиться к Лукашенко и Назарбаеву за объяснениями за их позиции в ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что потребует объяснений у президентов Белоруссии — Александра Лукашенко и Казахстана — Нурсултана Назарбаева относительно их заявлений по генсеку ОДКБ.

Недовольство Пашиняна в адрес белорусского лидера было вызвано тем, что тот обсуждал ход саммита военной организации с Азербайджаном, который не является членом организации. Это произошло 12 ноября во время встречи Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым, передает EADaily.

В ходе этой встречи белорусский лидер заметил, что на пост генсека ОДКБ есть несколько кандидатур. И при этом выразил сомнение в том, что главой организации должен стать представитель Армении. Такого же мнения придерживается и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, что также не понравилось Пашиняну.

«Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», — приводит его слова ТАСС.

Саммит стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходил в Астане 8 ноября. На нем лидеры государств (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана) не смогли утвердить нового генерального секретаря организации. Прежний генсек — представитель Армении — Юрий Хачатуров досрочно покинул пост, поскольку ранее в республике против него было инициировано расследование по обвинению в свержении конституционного строя.