РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Суд в Москве отказался заключать в СИЗО казахского банкира Жомарта Ертаева

CA-NEWS (KZ) - Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест повторно задержанного по запросу Казахстана бывшего советника председателя правления банка RBK Жомарта Ертаева, объявленного на родине в международный розыск по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Пресненского межрайонного прокурора города Москвы об избрании в отношении Ертаева Жомарта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему избран домашний арест на срок до 26 декабря 2018 года", — сказал представитель суда.

Российские правоохранители ранее в мае задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити" и отвезли в суд для избрания меры пресечения. Пресненский суд Москвы отказался заключать бизнесмена под стражу, отправив его под домашний арест.

Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой". Но Мосгорсуд постановление районного суда признал законным. Через несколько месяцев прокуратура вынесла постановление об освобождении Ертаева из-под домашнего ареста.

Сам Ертаев заявлял, что направил в дипорганы обращение об отказе от казахстанского гражданства. Ранее он попросил в России статус беженца. Кроме того, в суде казахстанский бизнесмен рассказал, что его супруга была вынуждена покинуть Россию из-за поступавших ей угроз и находится в третьей стране.

Прокуратура Казахстана, в свою очередь, этим летом добилась от российского МВД лишения Ертаева вида на жительства, выданное бизнесмену в ноябре прошлого года.

Все уголовное преследование сторона Ертаева считает политическим и связанным с бизнес-интересами конкурентов в республике.

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как пояснила прокурор, ему вменяется хищение средств на сумму более 80 миллионов долларов.

print
  • В каждом регионе Узбекистана откроют президентские школы
  • В честь пуска Рогунской ГЭС в Душанбе состоится 5-минутный фейерверк
  • Деловые круги Туркменистана и Италии определили направления сотрудничества
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×