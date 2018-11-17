Назначен новый министр сельского и водного хозяйства Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Министром сельского и водного хозяйства Туркменистана назначен Аннагелди Язмырадов, говорится в обнародованном указе президента страны.

Язмырадов до этого занимал должность хякима (главы) Бахерденского этрапа (района) Ахалского велаята (области) Туркменистана. Ранее Аннагелди Язмырадов работал главой районной администрации Бахарденского этрапа.

Подписывая указ, глава государства сказал, что реформы, осуществляемые в агропромышленном комплексе, требуют привлечения в отрасль опытных специалистов.

Язмырадов в должности министра водного хозяйства был кандидатом в президенты Туркменистана на выборах 2012 года. После выборов он был назначен вице-премьером по сельскому хозяйству. В 2015 году за снижение показателей в отрасли Язмырадов был понижен в должности до главы администрации Ахалского велаята, а затем и вовсе отправлен руководить отстающим районом.

Прежний руководитель минсельводхоза Овезмырат Энермырадов был освобождён с этой должности в связи с переходом на другую работу.