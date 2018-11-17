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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Туркменистан с официальным визитом. О подготовке к этому визиту на заседании правительства доложил вице-премьер, руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов, пишет Государственное информационное агентство Туркменистана.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание крупного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

Г.Бердымухамедов поручил главе внешнеполитического ведомства обеспечить высокую организацию визита, подчеркнув значение предстоящих переговоров в верхах, «призванных способствовать дальнейшему укреплению и расширению плодотворных туркмено-азербайджанских отношений».

Дата официального визита Алиева в Ашхабад пока не сообщается.

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