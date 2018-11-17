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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем

CA-NEWS (KZ) - В казахстанском Семее убили чемпиона республиканских чемпионатов по дзюдо Жасулана Абиева. Об этом сообщает eurosport.ru.

12 ноября Жасулан отправился на угольный разрез Каражыра в городе Семей (Восточно-Казахстанская область). По информации свидетелей, дзюдоист подрался с неким мужчиной из очереди – оппонент нанес Абиеву смертельный удар по голове. По факту преступления заведено уголовное дело, предполагаемому убийце грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье УК Казахстана.

Абиев – чемпион и многократный призер Казахстана по дзюдо, его весовая категория – до 60 кг.

Дзюдоист в 2010 году завершил спортивную карьеру и погрузился в бизнес. Ему было 33 года.

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