Британские консерваторы готовятся к процедуре отстранения Мэй от власти

CA-NEWS (CA) - Однопартийцы британского премьер-министра Терезы Мэй получили достаточную поддержку, чтобы начать процедуру отстранения ее от власти, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала заявили, что проведение голосования в ближайшее время "очень вероятно", передает Радио Свобода.

Члены Консервативной партии направили главе правительства письма об утрате доверия. Публично об этом заявили 20 парламентариев. Издание Brexit Central сообщило в пятницу, что таких писем – 48. Этого достаточно для запуска голосования по вопросу о доверии. По информации журналиста газеты The Telegraph, консерваторы обсудят отстранение Мэй от власти во вторник.

Ранее четыре министра британского правительства ушли в отставку – они несогласны с проектом соглашения с Евросоюзом по Брекзиту. Документ одобрило правительство Великобритании в среду, но с согласованием плана в парламенте могут возникнуть проблемы. Оппозиционная партия лейбористов назвала документ провальным и призвала его отозвать. Премьер-министр Тереза Мэй в ответ заявила, что выход из Евросоюза не может быть простым и комфортным.

Как сообщает Би-би-си, сторонники жёсткого Брекзита остались недовольны 500-страничным планом выхода Британии из Евросоюза. Спорными оказались вопросы взаимной торговли, миграции, а также границы Северной Ирландии, входящей в Соединённое Королевство, и Республики Ирландия – отдельной страны, которая останется в ЕС. Соглашение предусматривает, что Великобритания пока не будет покидать европейский таможенный союз и в торговле будет придерживаться правил, установленных Брюсселем. Сторонники Брекзита изначально выступали против такого плана.​ Финальный текст договора Великобритании и ЕС будет согласован на саммите 25 ноября. Председатель Европейского Совета Дональд Туск пообещал сделать всё, чтобы "прощание с Британией прошло безболезненно".

В 2016 году на референдуме жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. Сторонники Брекзита выступают за возможность контролировать иммиграцию в Соединённое Королевство и принимать законы без оглядки на Европейский союз. Преимущество сторонников выхода из ЕС над противниками было минимально (51,9% голосов против 48,1%). Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – с соглашением о новом режиме взаимоотношений с Евросоюзом или без него. Переговоры с ЕС о сценарии Брекзита заняли более года. Неоднократно сообщалось о том, что они зашли в тупик.