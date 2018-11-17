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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве на нефтеперерабатывающем заводе произошёл крупный пожар

CA-NEWS (CA) - На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне горят установка крекинга и печь дожига, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Действуют два очага горения высотой более 10 метров", — сказал собеседник агентства.

Расстояние между ними составляет 50 метров. Пожару присвоили второй ранг. На месте работают более ста спасателей и 30 единиц техники, туда прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Для контроля за состоянием воздуха на месте ЧП работает мобильная лаборатория. Превышения ПДК вредных веществ она не выявила.

Движение в районе пожара затруднено.

Установка крекинга используется для переработки нефти и ее фракций для получения моторного топлива, масел и других продуктов.

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