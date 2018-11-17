Автобус с 47 узбекскими мигрантами застрял в Оренбурге

CA-NEWS (UZ) - В дежурную часть полиции по Октябрьскому району Оренбурга поступило сообщение об автобусе на 299 км трассы «Уфа-Оренбург», перегородившем одну полосу движения, передает издание «ПроОрен».

Прибывшие на место инспекторы выяснили, что автобус «Неоплан» совершил вынужденную остановку из-за поломки. Он ехал из Уфы с 43 гражданами Узбекистана, уточняют в областном УМВД. О произошедшем сотрудники ДПС сообщили в МЧС и местную администрацию. На место аварии отправили автослесаря, который нашел причину поломки и устранил ее.

«Пассажирам предложили отправиться в Октябрьское, чтобы согреться, но они отказались. Автобус обогревался, и их жизням ничего не угрожало. Правоохранители проверили документы иностранных граждан, но никаких нарушений миграционного законодательства не выявили», - говорится в сообщении издания.

После починки транспорта пассажиры поехали дальше – в Узбекистан.