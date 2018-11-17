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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Комитет ООН по правам человека потребовал от Таджикистана отчета по событиям в Хороге 2012 года

CA-NEWS (TJ) - Комитет ООН по правам человека 9 ноября текущего года опубликовал список вопросов к шестому периодическому докладу Таджикистана по выполнению международного пакта о гражданских и политических правах. Об этом сообщил информационный сайт гражданского Комитета по защите политических заложников и узников в Таджикистане

Комитет ООН просит представить дополнительную информацию о расследовании случаев смерти и ранений среди гражданского населения в ходе проведения военной операции по обеспечению правопорядка в городе Хорог в июле 2012 года, включая конкретную информацию о судебных процессах и последующие обвинительные приговоры в отношении виновных лиц, а также предоставления компенсации жертвам или их семьям.

Кроме того, Комитет попросил власти Таджикистана предоставить информацию, относительно о соответствия поправок в Закон о «о правовом режиме чрезвычайного положения», предусматривающие блокировку услуг мобильной связи и доступа к Интернету без судебного решения со статьей 4 Пакта.

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