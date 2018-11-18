Трамп рассказал, когда США назовут убийц Хашогги

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил , что в ближайшее время Соединенные Штаты опубликуют «очень полный доклад» по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Associated Press.

По его словам, наиболее вероятной датой публикации доклада является вторник, 20 ноября.

Американский лидер отметил, что доклад будет содержать информацию о том, кто совершил убийство журналиста.

Трамп подчеркнул, что просочившаяся в СМИ информация о выводах ЦРУ была «предварительной».

Критиковавший саудовские власти Хашогги писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашогги погиб при ссоре с сотрудниками консульства.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило виновных в убийстве Хашогги.