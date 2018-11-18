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  18 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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При стрельбе в Лондоне ранены не менее трех человек

CA-NEWS (CA) - Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы на севере Лондона. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на полицию.

По данным издания, все пострадавшие были госпитализированы, у двоих огнестрельные ранения. Как отмечается, жизни одного из раненых ничего не угрожает, о состоянии еще двоих пострадавших данных нет.

Сообщается, что инцидент произошел около 18.00 по местному времени (21.00 мск) в Энфилде неподалеку от железнодорожной станции, когда жители совершали рождественские покупки.

Газета уточняет, что место происшествия оцеплено, задержанных по факту стрельбы в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в США возле школы произошла стрельба.

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