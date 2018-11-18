В МЧС Узбекистана подтвердили гибель пяти человек в ДТП под Саратовом

CA-NEWS (UZ) - МЧС Узбекистана опубликовало информационное сообщение, в котором подтверждает гибель граждан республики в столкновении поезда и автобуса в России.

17 ноября текущего года на железнодорожном переезде 225 км Федеральной автомагистрали А-298, пролегающей через Озинский район Саратовской области, произошло ДТП с участием грузового поезда и рейсового автобуса «Саратов-Уральск Р. Казахстан».

Вследствие ДТП, из семи пассажиров автобуса пятеро (граждане Республики Узбекистан) погибли на месте происшествия, двое (граждане Республики Казахстан) получили телесные повреждения.

В настоящее время МЧС Республики Узбекистан, МИД Республики Узбекистан, МВД Республики Узбекистан, Минздравом Республики Узбекистан и Посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации ведется совместная работа по опознанию погибших граждан и осведомлению их родственников и близких.

Источник: https://24.kz/ru/news/incidents/item/278495-v-mchs-uzbekistana-podtverdili-gibel-pyati-chelovek-v-dtp-pod-saratovom

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