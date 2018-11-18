После проблем с транзитом Таджикистан ратифицировал соглашение с Туркменистаном

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата таджикского парламента спустя год ратифицировала соглашение с Туркменистаном о принципах непосредственных налогов экспорта и импорта товаров, выполнении работ и услуг. Возможно, именно задержка с ратификацией и создала проблемы с поставкой товаров в Таджикистан через Туркменистан, передает Радио Озоди. Данное соглашение было рассмотрено депутатами Маджлиси намояндагон в прошлом месяце и ратифицировано 10 ноября. Министерство финансов, которое представило для утверждения проект соглашения, сообщило, что целью документа является устранение двойного налогообложения предпринимателей двух стран, что, в свою очередь, поспособствует росту торговли между Таджикистаном и Туркменистаном. По официальной статистике, внешнеторговый оборот между двумя странами составляет более 50 млн долларов. В прошлом году Таджикистан экспортировал в Туркменистан товары на сумму 1,5 млн долларов и импортировал из этой страны товаров на сумму около 49 млн долларов. За последние восемь месяцев объем торговли между двумя странами сократился до 37 млн. долларов. Соглашение было ратифицировано через два месяца после того, как власти Туркменистана запретили транзит таджикских грузовых фур и железнодорожных вагонов по своей территории. С конца августа сотни фур таджикских грузоперевозчиков простаивали на ирано-туркменской границе, а Ашхабад не разъяснял причин запрета. В середине сентября Ашхабад заявил, что фуры, следующие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержалась в официальном письме туркменской стороны в адрес министерства иностранных дел РТ. Большое количество таджикских предпринимателей понесли убытки из-за сложившейся ситуации. В частности, тогда на пограничных пунктах Туркменистана застряли фуры транспортной компании, которая занимается перевозкой грузов для алюминиевой компании ТАЛКО. Руководству компании пришлось искать альтернативные маршруты экспорта своей продукции и импорта боксита из Азербайджана в Таджикистан через один из казахских портов на Каспийском море. Ашхабад дал «добро» на транзит таджикских фур лишь через месяц.