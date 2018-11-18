Протесты во Франции: один человек погиб, не менее 400 пострадали

CA-NEWS (CA) - Не менее 400 человек получили ранения и один человек погиб во Франции время акции против роста цен на топливо. Женщина попала под колёса автомобиля, который непреднамеренно въехал в толпу. Ранее сообщалось о 220 пострадавших и одном погибшем. Среди получивших ранения – 28 пожарных, полицейских и жандармов, сообщает Радио Свобода.

По данным МВД, в протестах по всей стране, приняли участие более 280 тысяч французов. Участники акций в жёлтых светоотражающих жилетах блокировали участки дорог и доступ к заправочным станциям. Задержаны 228 человек, 157 арестованы.

В Париже вечером 17 ноября протестующие пытались прорваться к президентскому дворцу. Полицейские применили слезоточивый газ.

Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.