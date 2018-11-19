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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев направил телеграмму соболезнования первому президенту Татарстана
Предыстория: Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с прискорбием воспринял весть о кончине его супруги.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине вашей супруги Сакины Шакировны, которая была вашей надежной опорой, другом и матерью ваших детей. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам и вашей семье в связи с невосполнимой утратой. Уверен, что светлая память о Сакине Шакировне навсегда сохранится в сердцах татарстанцев», - говорится в телеграмме.

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