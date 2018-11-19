Таджикистан раскритиковали за блокировку новостных сайтов

CA-NEWS (TJ) - Международная организация “Репортеры без границ” (Reporters Without Borders) раскритиковала действия Таджикистана по блокированию новостных сайтов.

Таджикские власти в ответ на протесты в стране часто прибегают к крупномасштабной интернет-цензуре и блокировке сайтов, говорится в докладе «Таджикистан обращается к китайской модели крупномасштабной интернет-цензуры» (Tajikistan turns to Chinese model of large-scale Internet censorship), который был опубликован 15 ноября.

Доступ к новостным сайтам и социальным сетям стал недоступен 6 ноября, когда жители Хорога вышли на митинг против, по их словам, беспредела сотрудников милиции и присутствия дополнительных подразделений силовых структур.

Властями были заблокированы новостной портал "Азия-плюс", YouTube и Facebook, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджеры WhatsApp и Telegram, говорится в докладе. «Многие интернет-пользователи, которые обычно используют фильтры Virtual Private Network, чтобы обойти блокирование веб-сайта, сообщили, что VPN также был заблокирован».

​“Крупномасштабная интернет-цензура и блокировка недопустима”,-заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. - Власти Таджикистана должны понять, что цензура способствует распространению различных слухов. Международное сообщество не должно следовать китайской модели интернет-фильтрации”.

Нуриддин Каршибоев, глава Национальной ассоциации независимых средств массовой информации в Таджикистане (НАНСМИТ), описывает это явление как “административный феодализм”. “Мы неоднократно указывали, что блокировка сайтов и других альтернативных источников новостей нарушает конституционные права граждан”, - говорит он.

Как отмечают авторы доклада, с начала 2018 года доступ к интернету является монополией правительства. ​Тем временем, Сайфулло Сафаров, первый заместитель директора Центра стратегических исследований Таджикистана, считает, что иногда блокировка сайтов необходима в целях обеспечения безопасности.