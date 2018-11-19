Трамп заявил, что США не рассматривает выдачу Гюлена Турции

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп 17 ноября прокомментировалинформацию о том, что власти США рассматривают выдачу Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, чтобы разрешить конфликт с Саудовской Аравией, передает Reuters.

«Нет, такая возможность не рассматривается», – заявил Трамп журналистам 17 ноября о Гюлене, которого Анкара называет организатором государственного переворота летом 2016 года.

15 ноября в СМИ появилась информация о том, что администрация США изучает юридические аспекты возможной экстрадиции в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена. С таким утверждением выступил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.



16 ноября американская администрация ответила отрицанием на то, что изучается возможность экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию, чтобы добиться разрядки кризиса между Анкарой и Эр-Риядом, вызванного убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



По данным NBC, президент США Дональд Трамп надеется, что Турция смягчит жесткую риторику к Саудовской Аравии из-за гибели журналиста Джамаля Хашогги.