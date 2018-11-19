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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане школьников отправили в колонию после избиения учителя

CA-NEWS (UZ) - Ученики 11 класса школе №236 Учтепинского района Ташкента избили учителя истории и нанесли ему телесные повреждения. Инцидент произошел 27 октября текущего года, сообщило Kun.uz.

16 ноября текущего года специальная комиссия по делам несовершеннолетних изучила подробности случившегося инцидента.

Как сообщил Kun.uz один из членов комиссии, инцидент произошел, когда звучал гимн Узбекистана. Ученики школы надругались над гимном и вели себя неадекватно. Несмотря на то, что преподаватель несколько раз сделал замечание, они не успокоились. Учитель призвал их к порядку, но 14 учеников набросились на него и избили. В результате преподаватель попал в больницу.

Члены комиссии решили отправить школьников в колонию, но оказалось, что для этого необходимо взять их на специальный учет.

«Согласно законодательству, против подростков можно применить только одну меру. Мы можем оштрафовать их родителей, взять на учет или отправить в специальную колонию. Для того чтобы отправить в колонию, ученики должны стоять на учете. Мы думаем, что штраф - это очень легкая мера наказания. Поэтому мы решили отправить подростков в специальную колонию. Теперь агрессивные школьники под надзором сотрудников органов внутренних дел», - сказал один из членов комиссии.

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