Президент Таджикистана станцевал на концерте в честь Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Вечером, 17 ноября, в Наврузгохе города Душанбе состоялось торжественное мероприятие в честь начала работы первого агрегата Рогунской ГЭС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе со старшим сыном мэром Душанбе Рустами Эмомали, аплодировал артистам и немного станцевал, сообщает портал Ахбор.

Когда ансамбль "Навои Бадахшон дошла до строк "Бо нур вузӯъ карда, гузоред намоз” ("Совершите намаз, сделав омовение светом”) Эмомали Рахмон стал танцевать и ему в тот момент аплодировали Рустами Эмомали и другие зрители.

16 ноября 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально запустил первую турбину Рогунской ГЭС.

По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоялось театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

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Эмомали Рахмон любит танцевать во время публичных мероприятий и концертов под мелодии любимых им песен, отмечается в статье.

Так в марте 2017 года во время празднования Навруз в городе Турсунзаде президент Таджикистана пустился в пляски под песню молодого певца Мухаммадрафи Кариматулло.

А 25 марта 2018 года в Наврухгохе города Душанбе, когда снова отмечали Навруз, президента Эмомали Рахмона вдохновил на танец песня "Ид омад, ид омад” (Пришел праздник”).