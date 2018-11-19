РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана станцевал на концерте в честь Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Вечером, 17 ноября, в Наврузгохе города Душанбе состоялось торжественное мероприятие в честь начала работы первого агрегата Рогунской ГЭС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе со старшим сыном мэром Душанбе Рустами Эмомали, аплодировал артистам и немного станцевал, сообщает портал Ахбор.

Когда ансамбль "Навои Бадахшон дошла до строк "Бо нур вузӯъ карда, гузоред намоз” ("Совершите намаз, сделав омовение светом”) Эмомали Рахмон стал танцевать и ему в тот момент аплодировали Рустами Эмомали и другие зрители.

16 ноября 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально запустил первую турбину Рогунской ГЭС.

По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоялось театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

Эмомали Рахмон любит танцевать во время публичных мероприятий и концертов под мелодии любимых им песен, отмечается в статье.

Так в марте 2017 года во время празднования Навруз в городе Турсунзаде президент Таджикистана пустился в пляски под песню молодого певца Мухаммадрафи Кариматулло.

А 25 марта 2018 года в Наврухгохе города Душанбе, когда снова отмечали Навруз, президента Эмомали Рахмона вдохновил на танец песня "Ид омад, ид омад” (Пришел праздник”).

print
  • Число пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227
  • Трамп рассказал, когда США назовут убийц Хашогги
  • Комитет ООН по правам человека потребовал от Таджикистана отчета по событиям в Хороге 2012 года
    • Комментарии (1)
    • Нет аватара
      Аноним
      10:29, 19.11.2018
      Маразм крепчает))
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×