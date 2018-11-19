РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии постоянный комитет по бюджету счел не нужным принять вето президента на закон о госбюджете

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 17 ноября постоянный комитет по бюджету рассмотрел вето президента на закон о госбюджете на 2019 год, сообщает Montsame.

В ходе заседания члены посткомитета задали вопросы и выразили свои мнения главе администрации президента. Если депутат Э.Эрдэнэбат поддержал решение президента, то глава администрации правительства Г.Занданшатар уточнил о возможности введения частичного запрета на закон.

«Президент наложил запрет на политическом уровне. Другими словами, Президент предложил выделить 500 млрд.тугриков для развития сельскохозяйственного сектора и создания промышленных комбинатов. А решение вопроса, как снизить расходы бюджета и перераспределить средства инвестиций, является задачей парламента и правительства. С введением полного запрета увеличится возможность сэкономить 500 миллиардов», - отметил председатель администрации президента З.Энхболд

После осуждения вопроса посткомитет провел голосование, где 75 процентов присутствующих членов сочли, что нет необходимости принимать президентские запреты и приняли решение представить мнения и выводы по данному вопросу на пленарном заседании парламента.

print
  • Число пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227
  • Протесты во Франции: один человек погиб, не менее 400 пострадали
  • В МЧС Узбекистана подтвердили гибель пяти человек в ДТП под Саратовом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×