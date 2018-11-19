В Монголии постоянный комитет по бюджету счел не нужным принять вето президента на закон о госбюджете

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 17 ноября постоянный комитет по бюджету рассмотрел вето президента на закон о госбюджете на 2019 год, сообщает Montsame.

В ходе заседания члены посткомитета задали вопросы и выразили свои мнения главе администрации президента. Если депутат Э.Эрдэнэбат поддержал решение президента, то глава администрации правительства Г.Занданшатар уточнил о возможности введения частичного запрета на закон.

«Президент наложил запрет на политическом уровне. Другими словами, Президент предложил выделить 500 млрд.тугриков для развития сельскохозяйственного сектора и создания промышленных комбинатов. А решение вопроса, как снизить расходы бюджета и перераспределить средства инвестиций, является задачей парламента и правительства. С введением полного запрета увеличится возможность сэкономить 500 миллиардов», - отметил председатель администрации президента З.Энхболд

После осуждения вопроса посткомитет провел голосование, где 75 процентов присутствующих членов сочли, что нет необходимости принимать президентские запреты и приняли решение представить мнения и выводы по данному вопросу на пленарном заседании парламента.