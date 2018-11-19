Бердымухамедов поручил украшать ёлки и площади к новому году по мотивам туркменских сказок

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ответственно подойти к празднованию нового 2019 года. По его мнению, большую работу может выполнить союз промышленников и предпринимателей.

Он отметил необходимость создания яркого национального колорита в тематике новогодних представлений для детей, использования мотивов туркменских сказок в украшении елок, красочном преображении столичных проспектов и площадей, сообщает государственное информационное агентство.

На заседании кабинета министров, заместитель председателя Ч.Гылыджов доложил о проводимой работе по подготовке к встрече нового года.

По его словам, особое внимание уделяется вопросам организации и соответствующего оформления праздничных мероприятий, создания нарядного облика столицы и городов страны, обеспечения торговых точек елками, игрушками и другой продукцией в широком ассортименте.

Заслушав отчет, глава республики подчеркнул, что Новый год – это особый праздник, дарующий людям незабываемые впечатления и радость, и важно со всей ответственностью подойти к организации различных мероприятий на высоком уровне.