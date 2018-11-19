В Конгрессе США создан «Кокус по Узбекистану»

CA-NEWS (UZ) - В Палате представителей Конгресса США создали «Кокус по Узбекистану», в который вошли ведущие конгрессмены и политические деятели, сообщило ИА "Жахон".

Объединение американских конгрессменов и сенаторов в так называемые кокусы, представляющие собой членские организации, сегодня получает большое распространение в Конгрессе. С учетом отсутствия в их деятельности сложных бюрократических процедур кокусы позволяют оперативно реагировать на ту или иную проблему, а также быстро собрать законодателей для обсуждения ситуации вокруг определенного вопроса.

Создание «Кокуса по Узбекистану» долгое время стояло в повестке двусторонних политико-дипломатических отношений.

В рамках пребывания в г.Вашингтоне президент Шавкат Мирзиёев провел плодотворные переговоры на Капитолийском холме с группой членов Конгресса во главе с конгрессменом Трентом Келли от штата Миссисипи. Именно на этой встрече была достигнута договоренность о создании «Кокуса по Узбекистану», и Трент Келли выразил готовность возглавить эту структуру и привлечь к ее деятельности других ведущих членов Палаты представителей. Сопредседателем в создаваемой структуре стал другой ведущий законодатель – Висенте Гонсализ от штата Техас.

В итоге в конце августа администрация Конгресса США официально зарегистрировала первый за всю историю двусторонних узбекско-американских отношений «Кокус по Узбекистану» в Палате представителей.

В соответствии с установившейся практикой, «Кокус по Узбекистану» будет проводить свои заседания 2 раза в год для обсуждения путей дальнейшего развития американо-узбекского сотрудничества. Планируется, что первая встреча членов этой группы и других конгрессменов, заинтересованных в подключении к деятельности данной структуры, в том числе из числа вновь избранных законодателей, состоится в начале января 2019 года.

Одновременно для реализации задачи по повышению осведомленности о нашей стране ведущих членов Конгресса США сопредседатели «Кокуса по Узбекистану» собрали из перспективных американских законодателей делегацию, которая посетит Узбекистан. В ее состав помимо сопредседателей Кокуса – Трента Келли и Висенте Гонсализа – вошли Рон Эстес и Роджер Маршалл (штат Канзас), Остин Скотт (штат Джорджия) и Дженнифер Гонсалез (Пуэрто-Рико).

В г.Ташкенте американские законодатели намерены озвучить конкретные предложения по налаживанию партнерства между Узбекистаном и штатами, которые они представляют.