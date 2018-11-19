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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Нидерландах состоится семинар, посвященный аграрному сектору Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 11 декабря 2018 года с посольством Узбекистана в странах Бенилюкс совместно с Министерством сельского хозяйства, охраны природы и качества продовольствия Нидерландов в г.Алмере организуется семинар, посвященный возможностям Узбекистана в агропродовольственном секторе.

Целью семинара является информирование участников, работающих в агропродовольственном секторе о событиях и возможностях в Узбекистане, сообщила пресс-служба МИДа.

Кроме того, участники семинара будут проинформированы о планах Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания относительно направления голландской сельскохозяйственной торговой миссии в г.Ташкент в марте 2019 года и организации голландского павильона на одной из самых важных сельскохозяйственных ярмарок в столице Узбекистана в июне 2019 года.

Семинар позволит установить контакты с ведущими производителями Нидерландов – страной, считающейся локомотивом в производстве мясомолочной продукции в мире, а также познакомиться с применяемыми инновационными технологиями при обработке сырья, предназначенного для выпуска продовольственной продукции.
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