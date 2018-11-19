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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахский язык находится в критической зоне, он может исчезнуть, - ЮНЕСКО

CA-NEWS (KZ) - В Московском государственном лингвистическом университете состоялось мероприятие по случаю 15-летия Центра казахского языка и культуры МГЛУ.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, центр был открыт в 2003 году по инициативе президента Нурсултана Назарбаева.

Выступая перед аудиторией, глава диппредставительства Имангали Тасмагамбетов отметил, что культурное наследие народа хранится и передается из поколения в поколение через его язык.

«Язык – один из важнейших маркеров идентичности, основа генетического кода нации. Недаром великий писатель и философ, лауреат Нобелевской премии Альбер Камю говорил: «Да, у меня есть Родина. И это французский язык», – подчеркнул посол культурно-цивилизационное значение языка.

Он напомнил исследование ЮНЕСКО, которое прогнозирует, что к 2030 году языки, на которых не говорят более 20 млн человек, могут исчезнуть. В этой критической зоне находится и казахский язык.

«Да, в природе умирает все: и языки, и культуры. Поэтому сохранение языка – это, по сути, защитная функция этнической самобытности народа. Это связь с историей и культурой своего народа, то, что объединяет людей в нацию», – сказал И.Тасмагамбетов.

В свою очередь, ректор МГЛУ Ирина Краева сообщила, что за 15 лет с момента основания Центра казахского языка и культуры подготовлено около 50 специалистов – 3 группы регионоведов со знанием казахского языка, освоивших язык как профессиональную коммуникацию.

«Это означает, что они на хорошем казахском языке могут вести сложные переговоры и обсуждать текущую проблематику. Казахский язык стал полноправным членом большой, поликультурной семьи языков, преподающихся в нашем университете, а их у нас всего 37», – отметила она.

По завершении мероприятия посол Казахстана ознакомился с интерактивной презентацией центра и поговорил с российскими студентами на казахском языке.

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