За 10 месяцев текущего года Монголия экспортировала порядка 31,3 млн тонн угля

CA-NEWS (MNG) - В январе-октябре текущего года Монголия экспортировала порядка 31,3 млн тонн угля на общую сумму $2,4 млрд, сообщает Xinhua со ссылкой на национальный статистический комитет страны.

Рост показателя в годовом исчислении составил 10%. На уголь приходится 41% от общего объема экспорта Монголии, отмечают статистики.

В 2019 году за этот же период времени Монголия планирует увеличить экспорт угля до 42 млн тонн.