Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 ноября вступил в должность министра обороны еврейского государства, сообщает ТАСС.

«Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности», - сказал премьер в ходе телевизионного обращения из здания минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы. «Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», - добавил он.

Нетаньяху добавил, что сейчас не время для досрочных выборов в стране из-за ситуации в области безопасности. «Сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов в области безопасности, - сказал премьер. - В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы». «Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», - добавил Нетаньяху.

Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки с этого поста 14 ноября Авигдора Либермана, партия которого «Наш дом - Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой, по ее мнению, политикой кабинета в отношении сектора Газа. Нетаньяху контролирует в настоящий момент, кроме портфеля премьера, еще четыре министерских поста - обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.

Премьер указал, что выступает против проведения досрочных парламентских выборов. После ухода партии Либермана правительство Нетаньяху контролирует лишь 61 из 120 кресел в Кнессете - минимально необходимое большинство. Премьер также призвал партнеров по коалиции не разваливать правительство, так как, по его мнению, идти на выборы нельзя из-за ситуации в области безопасности.