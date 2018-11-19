Президент Узбекистана намерен посетить Канаду в следующем году

CA-NEWS (UZ) - Канадские власти готовы рассмотреть возможность поездки главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в страну во второй половине следующего года.

Накануне, 18 ноября, МИД Узбекистана сообщил, что канадские власти согласились рассмотреть возможность поездки главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в страну.

Посол Узбекистана с резиденцией в г.Вашингтоне Жавлон Вахабов вручил верительные грамоты Генерал-губернатору Канады Жюли Пайетт.

В ходе встречи вновь назначенного посла с генеральным директором Бюро МИД по вопросам приполярного региона, Восточной Европы и Евразии Эллисон ЛеКлер Канадский дипломат выразила готовность принять комплекс политико-дипломатических мер по организации визита главы Узбекистана в Канаду в первой половине 2019 года.

Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт в ходе встречи с послом Узбекистана заявила, что текущий уровень отношений между нашими странами также находится на подъеме. Подчеркнуто, что Канада приветствует стремление Узбекистана стать ключевым членом наиболее развитого мирового сообщества. «Я была очень рада услышать, что канадская компания “Sky Power” вошла на рынок Узбекистана с крупным инвестиционным предложением в сфере возобновляемой энергетики», – отметила она. По ее мнению, этот проект является «взаимовыгодным и обоюдно выигрышным».

При этом Узбекистану и Канаде «еще есть над чем поработать». В частности, она отметила необходимость расширения торговли между странами, а также активизации сотрудничества в области образования.