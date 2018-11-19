Ранние браки – порочная практика, с которой необходимо бороться сообща, - ООН

CA-NEWS (CA) - Нарушения прав женщин и девочек чаще всего сходят с рук тем, кто их совершает, и эта безнаказанность, как правило, отражает «более низкий статус девочек» в обществе. Об этом говорится в резолюции, принятой членами Третьего комитета Генеральной Ассамблеи. Если не ускорить меры по искоренению ранних и принудительных браков, до 2030 года еще 150 млн девочек выйдут замуж несовершеннолетними.

Авторы документа считают, что ранние и принудительные браки приводят к дискриминации женщин и называют их «формой насилия в отношении женщин и детей». Девочки, которых заставили выйти замуж, зачастую подвергаются сексуальному, физическому и психологическому насилию со стороны своих партнеров.

Следуя сложившейся практике, члены Третьего комитета одобрили проект резолюции без голосования. Тем самым они призвали всех без исключения членов международного сообщества приложить максимум усилий к скорейшему прекращению в мире практики ранних браков, лишающих девочек детства и калечащих жизни женщин.

По данным последнего доклада Генерального секретаря о детских, ранних и принудительных браках, в 88 процентах стран минимальный возраст вступления в брак официально установлен на уровне 18 лет, однако в более чем 100 странах закон при определенных обстоятельствах по-прежнему разрешает браки с детьми младше 18 лет. Кроме того, во многих случаях нормы обычного или религиозного права до сих пор оправдывают заключение браков с детьми, еще не достигшими этого возраста.