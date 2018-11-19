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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Hyundai запустит в Узбекистане завод по выпуску коммерческого транспорта

CA-NEWS (UZ) - Южнокорейская Hyundai в сентябре 2019 года введет в строй завод по производству коммерческого автотранспорта в Наманганской области на востоке Узбекистана, сообщил РИА Новости в понедельник представитель областной администрации.

Операторы техосмотра попросили повысить тарифы на их услуги, пишут СМИ
По данным администрации, в минувшие выходные в Туракурганском районе Наманганской области прошла церемония закладки первого камня завода Hyundai-Namangan KD, который будет выпускать коммерческую автомобильную технику.

"Ожидается, что первую продукцию новый завод выпустит в сентябре 2019 года", — сказал представитель администрации. По его словам, на первом этапе планируется выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов, с постепенным увеличением объема производства до 2,5 тысячи единиц. В среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50% машин.

В ноябре 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Южную Корею был подписан меморандум о взаимопонимании об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане. Документ подписан между Государственным комитетом по инвестициям республики и компанией Evergreen Motors — официальным дистрибьютором KIA и Hyundai в СНГ. Объем инвестиций в производство составит около 200 миллионов долларов.

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