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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Астана и Варшава определили планы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия

CA-NEWS (KZ) - В Варшаве состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Казахстана и Польши. Казахстанскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД Роман Василенко, польскую – его коллега Бартош Чихоцкий.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РК, стороны рассмотрели итоги взаимодействия между Астаной и Варшавой в 2018 году в двусторонней плоскости и на международной арене.

Собеседники констатировали высокую динамику и доверительный характер казахстанско-польских отношений, импульс которым придал состоявшийся в 2016-2017 годах обмен государственными визитами президентов Нурсултана Назарбаева и Анджея Дуды. Была отмечена важность поддержания набранного темпа политических и экономических контактов, определены приоритетные направления взаимодействия на перспективу.

Приоритет был отдан активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которое демонстрирует устойчивую позитивную динамику. В частности, по итогам трех первых кварталов 2018 года взаимная торговля выросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $1,33 млрд с большим положительным для Казахстана сальдо торгового баланса. Как важный индикатор взаимного интереса деловых кругов Казахстана и Польши был отмечен факт работы на казахстанском рынке свыше 200 предприятий с участием польского капитала, в том числе таких флагманов, как Polpharma и SelenaGroup.

Для улучшения условий торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия стороны согласились усилить координацию по устранению имеющихся узких мест в транспортно-транзитной сфере, активизировать меры по расширению взаимодействия по таким перспективным векторам, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, финансы, туризм. С этой же целью обсуждены перспективы дальнейшего расширения договорно-правовой базы за счет заключения новых отраслевых соглашений.

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