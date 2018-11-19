Душанбе и Ташкент обменяются земельными участками для строительства своих дипмиссий

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана на текущей неделе намерена ратифицировать подписанное в марте 2018 года межправительственное соглашение между Таджикистаном и Узбекистаном о взаимном выделении земельных участков земли для строительства посольств двух государств в Душанбе и Ташкенте.

Узбекистан для строительства посольство Таджикистана выделяет один гектар земли в Шайхантахурском районе Ташкента, рядом с посольством Казахстана в Узбекистана, сообщил «АП» источник в парламенте Таджикистана.

В свою очередь, по его словам, Таджикистан выделит один гектар земли для строительства посольства Узбекистана в Душанбе рядом с посольствами России, Ирана и Афганистана.

Вышеназванное соглашение несколько дней тому назад ратифицировал парламент Узбекистана.

Посольство Таджикистана в Узбекистане в настоящее время располагается в Ташкенте по улице Абдуллы Каххора, 61. Послом Таджикистана в Узбекистане является - Имоми Содик Ашурбойзода.

Посольство Узбекистана в Таджикистане расположено в Душанбе по улице Санои 30. Послом Узбекистана в Таджикистане является Эргаш Шоисматов.