МВД Германии готово платить мигрантам за возвращение домой

CA-NEWS (CA) - Рекламная кампания в берлинском метро: беженцам, до 31 декабря уведомившим власти ФРГ о своем добровольном отъезде на родину, компенсируется годовая аренды жилья на новом месте, передает Deutsche Welle.

Канун Рождества и Нового года - время подарков и больших денежных трат. Министерство внутренних дел Германии в этом деле не исключение: с гигантских билбордов на станциях берлинского метро МВД обращается к пассажирам на немецком, английском, арабском и даже русском языках с предновогодним спецпредложением. Это "дополнительное пособие на максимум 12-месячную оплату жилья в родной стране!". Рекламная кампания, стартовавшая 13 ноября, рассчитана на 10 дней. МВД Германии потратит на нее порядка 500 тысяч евро. Плакаты изготовлены на семи языках - английском, немецком, французском, арабском, пушту, фарси и русском.

Целевая аудитория масштабной рекламной кампании - иностранцы, которым отказано в статусе беженца в Германии. С помощью дополнительных финансовых стимулов правительство ФРГ стремится сподвигнуть мигрантов на добровольный отъезд из страны, которая еще три года назад пестрела плакатами: Refugees Welcome ("Добро пожаловать, беженцы"). Слоган конца 2018-го, по версии МВД, звучит иначе: "Твоя страна - твое будущее. Сейчас!", а всю дополнительную информацию можно получить в интернете по красноречивому адресу ReturningFromGermany.de, то есть "Возвращение из Германии".

По оценкам властей, стоимость принудительной депортации одного мигранта оценивается в среднем в 1500 евро. А в случае добровольного отъезда финансовые траты государственных структур сокращаются наполовину - до 700 евро (в среднем). В целях оптимизации расходов в Германии реализуются программы "добровольного возвращения", цель которых - стимулировать мигрантов деньгами на отъезд домой.