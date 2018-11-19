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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан проголосовали против новой крымской резолюции ООН

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан в числе 25 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», принятого на заседании третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила Миссия Украины при ООН в своем Twitter.

Всего проект резолюции одобрили 67 стран, 82 воздержались и против проголосовали 26.

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

После голосования в комитете проект рассмотрит Генеральная ассамблея ООН. Голосование ожидается в декабре этого года.

В резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяют пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляют незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как «Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией»

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