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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский певец спел на свадьбе в окружении вооруженной охраны. МВД проводит проверку

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский певец Серикбол Сайлаубек спел на свадьбе в окружении вооруженной охраны. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram.

По данному факту Министерство внутренних дел РК проводит проверку.

«Видео, на кадрах которого исполнитель выступает в окружении вооруженной охраны, снято в городе Сарыагаш. Предварительно, организаторы празднования привлекли охранное агентство. На данный момент мы проводим проверку и выясняем, какую цель они преследовали, после дадим правовую оценку их действиям, и действиям сотрудников охранной фирмы», - сообщили в МВД.

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