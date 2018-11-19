В Петербурге у родившей по чужим документам гражданки Узбекистана похитили ребенка

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге из детской больницы женщина похитила двухмесячного малыша. Злоумышленница воспользовалась внешним сходством с матерью новорожденного. Ее и ребенка ищет полиция.

В полицию обратилась 24-летняя мать, приехавшая в Петербург из Узбекистана, сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Она рассказала, что легла в больницу 20 сентября, чтобы родить малыша. Документов у нее не было, и в больницу она пошла, предоставив документы своей знакомой. В роддоме роженице поверили.

Пациентка родила девочку с пороком сердца и малышку перевели в больницу на Авангардной улице, там ей провели операцию. Через два месяца девочку из больницы забрала та самая женщина, документами которой воспользовалась мать ребенка.