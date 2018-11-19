В Актобе у подозреваемых в терроризме обнаружены оружие и боеприпасы
- Казахстан, происшествия
- 11:52, 19 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Два жителя города Актобе подозреваются в пропаганде терроризма, создании террористической группы на основе радикальных религиозных убеждений и участии в ее деятельности.
Как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана, по месту их жительства изъяты компоненты самодельных взрывных устройств, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также материалы экстремистского характера, в том числе инструкция по ведению боевых действий.
17 ноября задержанные с санкции суда арестованы. Расследование продолжается.
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