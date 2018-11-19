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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане планируют повысить брачный возраст

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане планируют повысить брачный возраст. Об этом заявила на заседании международного пресс-клуба заместитель председателя комитета женщин Мукаррам Нурматова, передают местные СМИ.

Как отметила Нурматова, в Комитете женщин Узбекистана считают, что будет правильнее сделать брачный возраст с 18 лет для всех: сейчас для мужчин с 18 лет, а для женщин с 17 лет.

Также замглавы комитета женщин информировала, что в ряде регионах девушки выходят замуж даже в 16 лет.

В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 7 миллионов семей, и изменение брачного возраста поможет избежать большое количество разводов, констатировала Мукаррам Нурматова.

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