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  19 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия вводит ограничения на транзит через свою территорию в Казахстан мяса птицы из США

CA-NEWS (KZ) - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 ноября вводит временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США.

По данным Россельхознадзора, решение принято в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения.

«Такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Республике Казахстан внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем», - отмечает ведомство.

Сообщается, что в октябре территориальные управления Россельхознадзора приостановили движение семи партий птицы, следующих в РК из США, в связи с выявлением ряда нарушений. В частности, на часть продукции ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной в то время, когда сама продукция уже находилась в портах Евросоюза. Кроме того, некоторый объем мяса птицы поступил на территорию ЕАЭС с уже завершенным сроком хранения.

Кроме того, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями «Mountaire Farms Incorporated» и «Equity Group-Kentucky Division», были выявлены остатки лекарственных средств - тетрациклин и матаболиты нитрофуранов.

В связи с этим Россельхознадзор принял решение вернуть на территорию Евросоюза, откуда прибыл груз, все поступившие партии общим весом 185 тонн.

«Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям, а также, в виду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭС незаконным образом», - говорится в сообщении.

Ведомство предлагает казахстанской стороне организовать совместный отбор проб от такой продукции (на территории мест перегрузки в странах-транзита (Литва, Латвия) с последующим исследованием на показатели безопасности в аккредитованных лабораториях стран-членов ЕАЭС.

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