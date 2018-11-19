Строителей, выполнивших ремонтные работы в музее Ислама Каримова, оставили без денег

CA-NEWS (UZ) - Строительная компания на протяжении последних десяти месяцев не может получить от заказчика деньги за ремонтно-отделочные работы, выполненные в комплексе «Оксарой», который в настоящее время является музеем памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает centralasian.org.



По словам инженера строительной компании, попросившего не разглашать его имени в целях безопасности, заказчик на протяжении десяти месяцев тянет с выплатой денег, которые компания задолжала строителям, выполнившим ремонтно-отделочные работы в музее Ислама Каримова, а также потратила на покупку стройматериалов.

– Мы целых десять месяцев писали жалобы в виртуальную приемную президента, чтобы решить эту проблему. Сотрудник администрации президента говорил нам: «Вы завершите все работы к 80-летию Ислама Каримова и мы сразу выплатим вам всю сумму». А теперь он отключил свой мобильный телефон и не хочет разговаривать с нами, – говорит инженер строительной компании.

Чиновник, приближенный к руководству музея Ислама Каримова, сообщил, что строительная компания потратила в общей сложности четыре миллиарда сумов (более 486 тысяч долларов) на работы по строительству музея.

– Основная часть этой суммы уже выплачена. Оставшуюся часть выплатят до конца ноября, максимум в декабре. В большинстве случаев строительные компании начинают работу, не оформив смету на строительно-отделочные работы или же договора. Поэтому и происходят подобные недоразумения. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен в самые ближайшие дни, – пояснил собеседник.

По данным местных СМИ, общая сумма долга строительной компании, владельцем которой является предприниматель Кахрамон Ибрагимов, составляет около 156 миллионов сумов (около 19 тысяч долларов). Кроме того, стало известно о том, что скульптору Ильхому Джаббарову – автору памятника Исламу Каримову – тоже не заплатили за работу.

Напомним, что рабочая резиденция первого президента Узбекистана Ислама Каримова – «Оксарой» – была преобразована в музей его имени. Открытие музея состоялось спустя два года после смерти Каримова, который скончался на 79-м году жизни 2 сентября 2016 года после инсульта.